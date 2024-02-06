MSB'den adliyedeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çağlayan Adliyesi’nin polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terörist saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."