Haber Giriş: Kaynak: AA
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda hiçbir sivil zarar görmedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda hiçbir sivil zarar görmemiş, görmeyecektir. Siviller, çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler TSK için dokunulmazdır" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
Bakan Soylu'dan Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz