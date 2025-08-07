Açık 33.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 07.08.2025 12:16

MSB: 12 askerimizin şehit olmasında ihmal ya da kasıt yok

Irak'ın kuzeyinde 12 Mehmetçik'in metan gazı nedeniyle şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikat tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan incelemeler neticesinde doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru bulunmadığını belirtti.

MSB: 12 askerimizin şehit olmasında ihmal ya da kasıt yok

Bakanlık açıklamasında Pençe Serisi Harekatların başladığı 2019 yılından olay gününe kadar 3 bin 764 mağarada arama tarama ve imha gerçekleştirildiği, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği ifade edildi.

Olayın yaşandığı 3 bin 765'inci mağaraya öncelikle keşif köpeği gönderildiği ve olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765’inci mağara olduğu, mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dâhil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı, arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır.

"Olayda bir ihmal, kasıt ve zafiyet yok"

Kurtarma faaliyetinin; birlik personeli, KBRN Timi, UMKE, AFAD ve TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) unsurları ile birlikte usulüne uygun şekilde icra edildiği, önceden mağaranın girişinde ve önünde hazır bulundurulan oksijen tüpleri ve maskelerinin personelin tahliye ve tedavisinde kullanıldığı, olaydan etkilenen personele, olay yerinde bulunan 5 doktor ve sağlık ekibi ile derhâl müdahale edildiği ve hastaneye sevklerinin sağlandığı tespit edilmiştir. özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır.

"Tahkikat raporu Cumhuriyet Savcılığına gönderildi"

Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." 

