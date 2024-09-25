MoTAT ile 22 milyon ton atık güvenle taşındı

Tehlikeli atıkların güvenli şekilde taşınması sağlanıyor, atıkların yolculuğu çevrim içi izleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) ile 2016'dan bu yana 22 milyon ton atık çevreye zarar verilmeden taşındı.

Veriler anlık olarak MoTAT'a gönderiliyor

Uygulama kapsamında atık taşıma lisansına sahip araçlara mobil takip cihazları yerleştiriliyor.

İşletmelerden, kurum ve kuruluşlardan çıkan tehlikeli atıklar ile plastik atıklar, çıkarıldıkları noktadan bertaraf işlemine kadar takip altında tutuluyor. Konum ve zaman verileri anlık olarak MoTAT'a gönderiliyor.

Atıkların izlenmesi ile illegal taşımanın önüne geçiliyor

Taşıma araçlarının konum ve zaman bilgilerinin 7 gün 24 saat izlenmesi ile illegal taşımanın da önüne geçiliyor. MoTAT’ta 3 bin 460 nitelikli araçla taşıma yapılıyor.

İşletmeler tehlikeli atıkların taşıma işlemlerini 2018'den beri MoTAT üzerinden yürütüyor. Bu sayede, basılı formlar üzerinden yapılan kayıt, izleme ve denetleme işlemlerinde de zorluk yaşanmıyor.