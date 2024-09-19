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Gündem
TRT Haber 19.09.2024 09:54

MİT'ten Gara'da nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Gara'da nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK’lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiği tespit edildi.

Terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Yiğit, hedef listesine koyuldu.

Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit adım adım takip edildi.

Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

Birçok terör eyleminde yer aldı

Şırnak kırsalında 2007'de örgütsel faaliyetlerine başlayan Yiğit, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen silahlı ve el yapımı patlayıcılı terör eylemlerine katıldı.

Hendek-barikat olaylarında da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize eden Yiğit, 2018'de Suriye'de terör örgütü YPG bünyesinde faaliyet gösterdi. Yiğit, son olarak Irak'ın Gara alanında örgütsel faaliyet yürüttü.

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MİT PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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