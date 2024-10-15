MİT'ten Afrika'da El Kaide operasyonu

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara’yı düzenlediği operasyonla Afrika'da yakaladı.

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, El Kaide üyesi Baykara’nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit etti. Baykara’nın TSK’ya yönelik birçok eylem planladığı da ortaya çıkarıldı.

El Kaide üyesi Baykara, Türkiye ve Suriye’de El Kaide adına birçok faaliyet yürüttü. 2014-2019 yılları arasında Suriye’de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye’de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye'nin Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenledi. Türkiye’de hassas noktalara ilişkin eylemler planladı.

Takip edildiğini anlayınca Afrika’ya kaçtı

Terörist Baykara, El Kaide’ye bağlı olarak Suriye ve Irak’ta faaliyet gösterdi. Türkiye’nin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine Afrika’ya kaçtı. TSK’ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, MİT’in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı.

Türkiye’de de eylem planlıyordu

El Kaide üyesi Baykara ifadesinde, sınır ötesinde TSK’ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf etti. Ayrıca, Türkiye’de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söyledi.