Gündem
AA 15.08.2025 13:20

MİT Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen arşiv belgesini paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı, şair Nazım Hikmet Ran'a ait olduğu değerlendirilen çizim, şiir ve imzanın yer aldığı arşiv belgesi paylaştı.

MİT Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen arşiv belgesini paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Paylaşılan arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile 1950 tarih notu ve "Davet" şiirine ait dizeler yer aldı.

"Davet" şiirinin dizeleri şöyle:

"Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine, bu hasret bizim..."

MİT Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen arşiv belgesini paylaştı

edebiyat Kültürel Miras MİT
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpma anı güvenlik kamerasında
