Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak
YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
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