MİT Başkanı Kalın siyasi partileri ziyaret edecek

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.