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Gündem
AA 20.07.2025 18:21

MİT Başkanı Kalın siyasi partileri ziyaret edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

MİT Başkanı Kalın siyasi partileri ziyaret edecek

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

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İbrahim Kalın MİT TBMM Terörsüz Türkiye
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