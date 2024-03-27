Milliler Avusturya'da dağıldı

Avusturya ile A Milli Takımımız başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milliler, Macaristan'ın ardından çıktığı ikinci hazırlık maçını da 6-1'lik skorla kaybetti.
Mücadelede ev sahibi takım 2. dakikada Xaver Schlager ile 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu 25. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi: 1-1. 44. dakikada Michael Gregoritsch Avusturya'yı yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 48. dakikasında Gregoritsch farkı ikiye çıkardı: 3-1. 59. dakikada ise penaltıdan attığı golle kendisinin 3. takımının 4. golünü attı: 4-1. Baumgartner 78. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkardı. Maçta son sözü 90+4. dakikada Maximilian Entrup söyledi: 6-1.
İlk yarı:
2. dakikada Avusturya öne geçti. Milli takım savunmadan çıkmak isterken Salih Özcan'ın ceza sahası önünde kaptırdığı topu alan Baumgartner'in şutunda, kaleci Uğurcan topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Schlager ağlara yolladı: 1-0.
6. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan hareketlenen ve ceza sahasına giren Kenan Yıldız, uygun pozisyondaki Kerem'e pasını attı. Kerem'in ayak içiyle şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
22. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı kornerde, Kenan Yıldız ceza sahasında kafayı vurdu, Avusturya savunmasında Danso topa elle müdahale etti. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.
25. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu fileleri havalandırdı: 1-1.
44. dakikada Avusturya 2. golünü attı. Milli takımın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu, Avusturyalı futbolcular ceza yayı üzerinde Gregoritsch ile buluşturdu. Gregoritsch'in köşeye sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.