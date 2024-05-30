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Gündem
TRT Haber 30.05.2024 16:20

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, EFES- 2024 Birleşik Müşterek Fiili Arazi Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kara, deniz ve hava unsurlarının hedefleri başarıyla imha ettiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından EFES-2024 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada EFES- 2024 Birleşik Müşterek Fiili Arazi Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kara, deniz ve hava unsurlarının hedefleri başarıyla imha ettiğini duyurdu.


Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiilî Arazi Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kara, deniz ve hava unsurları hedefleri başarıyla imha etti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatı beraberinde TSK Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcıları ile takip ettiği Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine misafir ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları, bakan yardımcıları, general ve amiraller ile askerî ataşeler de katıldı."

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Yaşar Güler
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı
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