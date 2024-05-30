Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından EFES-2024 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada EFES- 2024 Birleşik Müşterek Fiili Arazi Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kara, deniz ve hava unsurlarının hedefleri başarıyla imha ettiğini duyurdu.

#EFES2024 Birleşik Müşterek Fiilî Arazi Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kara, deniz ve hava unsurları hedefleri başarıyla imha etti.



Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatı beraberinde TSK Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcıları ile takip ettiği Seçkin… pic.twitter.com/IYXvM5Xq5i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2024

Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiilî Arazi Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kara, deniz ve hava unsurları hedefleri başarıyla imha etti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatı beraberinde TSK Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcıları ile takip ettiği Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine misafir ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları, bakan yardımcıları, general ve amiraller ile askerî ataşeler de katıldı."