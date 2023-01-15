Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak Londra’ya gitti.

Bakan Akar, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınacağı görüşmeler yapacak.