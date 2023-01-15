Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 21:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar'dan İngiltere ziyareti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın daveti üzerine Londra’ya gitti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak Londra’ya gitti.
Bakan Akar, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınacağı görüşmeler yapacak.
Etiketler: Hulusi Akar İngiltere
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