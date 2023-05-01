Milli Muharip Uçağın adı KAAN oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz.https://t.co/PxUWN5Kq8s pic.twitter.com/NGM4C4MOdU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 1, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şu anda Hürjet ve KAAN'ımız karşımızda. Ülkemize hayırlı olsun. Bu programımız versilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum.

Son aylarda savunma sanayiinde büyük gururlar yaşadık. Altay Tankı, TCG Anadolu, GÖKBEY, insansız hava aracından torpido atılması var. Artık havada, uzayda, karada her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni safhasıyla milletimizin karşısındayız. Yarın yenilerini göreceğiz. Milletimizin asırlardır peşinden koştuğu hayallerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz.

Vizyoner girişimcilerimiz hem içeriden hem de dışarıdan engellendiler. Rahmetli Erbakan hocamıza da aynısını yaptılar. Sinsi yöntemlerle gençlerimiz birer birer sabota edildi. Buna rağmen gereken adımların, gerektiği şekilde atılmasının önüne geçildi. Hedeflerimizden hiçbir zaman kopmadık. Adım adım bu aşamaya geldik. O zamanlar yerli neydi yüzde 20. Şimdi bunu ne yaptık yüzde 80'e çıkardık. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz.

Son 20 yılda azim ve kararlılıklarıyla savunma sanayiinde ülkemizi üst sıralara çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemizin dostlarına güven, düşmanlarına korku veren savunma sanayii gücü en önemli zeminlerinden birisi olmaya devam ediyor.

Eli kanlı terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Cudi'de aldırdık mı? Gabar'da aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri, başta bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Kandil'in desteğiyle bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den destek alana bu ülkeyi teslim etmez. Bölücü örgütün elebaşılarına yönelik operasyonlarımız uzun süredir devam ediyor. Önceki gün DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki günlerde de güvenklik güçlerimizle terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizden daha çok üretim gerçekleştirmenizi istiyorum. Attığınız her adımda, döktüğünüz terde devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız. Kazan'dan yükselen bu ışık dalga dalga tüm dünyayı kuşatarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde bize rehberlik edecektir.

Milli Muharip Uçağımızın ismi artık KAAN'dır. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir (Devlet Bahçeli). Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Diğer projelerimze neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da maket diyeceklerdir. Her başarımızdan bunlar, suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türk milletiyiz, umut ettikleri hayallerden uyandırmaya KAAN ve Hürjet bile yeter. Buradaki coşku birilerini tedirgin ediyorsa demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.

İster sulh de olsun ister harpte, kahraman ordumuzun arkasındaki güç savunma sanayiimizdir. Milli silahlarımız, milli uçaklarımız AKINCI'mız, KAAN'ımız için çok çalıştık. Daha çok çalışıp kazanmaya devam edeceğiz. Burada ilk kez motor çalıştıran ürünlerimiz var. Daha da ötesi burada mühendislerimiz, pilotlarımız, gece gündüz çalışan neferlerimiz var. Kahramankazan bu süreci baştan itibaren yaşayan yerdir.

Biz hükümete geldiğimizde kahraman askerlerimizin serzenişlerine kulak verdik ve artık 'yeter' dedik. Kendi mühendisimiz üretecek, kendi pilotumuz uçuracak dedik. Yüzlerce yüklenicimiz ve KOBİ'miz de alt sistemleri üretti. Üniversitelerdeki araştırma ve geliştirme çabalarına verilen desteği biliyoruz. AKINCI'dan, Aksungur'a, Bayraktar'dan diğerlerine SİHA'larımız dünyada ilgi görüyor. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Önümüzdeki yıllarda dosta güven, düşmana korku salmaya devam edeceğiz.

Türkiye güçlendikçe bölgede barışın ve adaletin de köklendiğini göreceğiz. Geçmişteki projeler gibi bu ürünlerin yarım kalmasına izin vermeyeceğiz. İlk uçuşunu yapan Hürjetimize bakar mısınız? Bütün arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak bize bu gururları yaşatıyor. Hürjet kendi silahlarımız ve radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'ların yerine geçebilecek. Hürjet çok yakında envanterine katılacak. Hürjet'i TCG Anadolu gemimize konuşlandıracağız.

KAAN da çok yakında uçacak. Öyle bir uçak düşünün ki düşmana görünmeden inine girecek. Geldiği gibi sessizce üssüne geri dönecek. Bu uçağı ülkesinin kendi mühendisleri yapacak ve pilotları uçuracak. KAAN kendi radar ve görev bilgisayarıyla donatılacak. Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayarak envantere teslim edeceğiz. Dünyada bu tipte üretebilen 5 ülkeden biri olacağız. KIZILELMA, ANKA-3 ve KAAN ile otonom kol uçuşu yapabilecekler.

Türkiye olarak nereden nereye geldiğimiz ve nereye gittiğimizi iyi görmeliyiz. Pek çok sinsi saldırıyı böylece anlamalıyız. Hali hazırda birçok ülkenin uçakları ve helikopterleri için yazılım üretiyoruz. THY'nin birçok uçağında ülkemizin imzası var. Silahlı Kuvvetlerimizin radar uçaklarını, keşif ve gözetleme uçaklarını hep yerli ve milli sistemlerle donattık.

Savunma sanayii asla yalnızsa savunma sanayii demek değildir. Bunun ötesinde savunma sanayii, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dünyada söz sahibi olabilecek ekosistemin bir parçasıdır. Bugün istikbal diyorum.