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Gündem
AA 21.05.2024 21:49

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Rumen mevkidaşı Deca ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Rumen mevkidaşı Deca ile görüştü

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Bakan Tekin'in, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Birinci Toplantısı kapsamında Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Türkiye'ye gelen Bakan Ligia Deca ile görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Tekin ve Deca'nın, iki ülke arasında eğitimde iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşmeye ilişkin değerlendirmesine yer verilen Yusuf Tekin, "Romanya Eğitim Bakanı Sayın Ligia Deca ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde öğrenci hareketliliği, kardeş okullar, Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji, Türkiye Maarif Vakfı Okulu, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması'na dair görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

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