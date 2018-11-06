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MHP'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu

MHP'de Erhan Usta'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Sakarya Milletvekili Levent Bülbül getirildi.

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MHPnin yeni Grup Başkanvekili belli oldu

MHP'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu.

24 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Erhan Usta'nın yerine Sakarya Milletvekili Levent Bülbül getirildi. 

Kaynak: TRT Haber

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