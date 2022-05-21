Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saha çalışmalarını hızlandırdı. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile planlamalar yapıldı. 2023 seçimleri öncesi parti kurmayları ilçeleri geziyor.

MHP'nin 18 Şubat'ta başlayan 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Aydınlatma ve Anlatma' programları kapsamında ramazan ayına kadar 132 ilçe ziyaret edildi. 13 Mayıs'ta çalışmaların ikinci etabına geçildi. 170'i aşkın ilçede Cumhur İttifakı vurgusu yapıldı.

Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin başkanlığındaki heyetler, ilçelerde esnaf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile görüşüyor. Talep ve istekler alınıyor, gündemdeki konular değerlendiriliyor.

Programlar kapsamında hedef; tüm ilçeleri gezmek. Sonrasında sahada hazırlanan raporlar genel merkeze sunulacak.

Eylül ayının başında da MHP'nin siyasi çalışmalarının üçüncü etabı başlayacak.