MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa kararını değerlendirdi.

Bunun faziletli, erdemli bir davranış olduğunu söyleyen Bahçeli, “Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir.” dedi.

Bahçeli, “Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir.” ifadelerini kullandı.

“Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır”

HDP’nin 3 büyükşehirde aday göstermemesine de değinen Bahçeli, “Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmış, millet nezdinde netleşmiştir.” diye konuştu.

Kaynak: AA