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Gündem
AA 26.09.2023 16:31

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mevlit Kandili münasebetiyle hasreti çekilen yeni bir diriliş ve yükseliş ruhunun özellikle ve Türk ve İslam toplumlarına nüfuz etmesi başlıca ümidimdir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı Mevlit Kandili mesajında, cehaletin, melanetin, dalaletin, her türlü insani felaket ve mağduriyetin kol gezdiği, dahası zamanın köşe başlarını tuttuğu kapkaranlık bir dönemde, Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşrif ettiğini, nuruyla alemleri aydınlattığını belirtti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifiyle manevi hüsranın bittiğini, hidayet susuzluğunun dindiğini aktaran Bahçeli, şunları paylaştı:

"Nitekim bu gece kutlu bir doğumu, Cenabıallah'ın rahmet tecellisini müjdelemiştir. Resulullah, akıl ve adaletin, güzel ahlak ve imanın, barış ve kardeşliğin, temiz vicdan ve samimi inancın timsali, tefekkür ve tezekkür zirvesidir. Onun imrenilecek hayatı, onun çağlar üstü tavsiye ve tembihleri, insanlığın aradığı huzur ve manevi zenginliğin yegane kefili ve kifayetidir.

Mevlit Kandili münasebetiyle hasreti çekilen yeni bir diriliş ve yükseliş ruhunun özellikle ve Türk ve İslam toplumlarına nüfuz etmesi başlıca ümidimdir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin bu mübarek gecesini dualarımla kutluyor, Efendimize salatü selam ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı kandiller."

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MHP Devlet Bahçeli Mevlid Kandili
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