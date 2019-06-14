Karayolu ile İstanbul'a gelişi sırasında, MHP İstanbul İl Teşkilatınca Çamlıca gişelerinde karşılanan Bahçeli'nin kentteki programları kapsamında il durağı partisinin Seyrantepe'deki İl Başkanlığı oldu.

Bahçeli, MHP İl Başkanlığında aralarında MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu'nun da bulunduğu çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Ziyarette, partisinin seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçeli, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Bahçeli, “Cumhur İttifakı'nın seçimlerde galip gelmesi için çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayın” talimatını yineledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaklaşık 1 saat kaldı.

Bahçeli’nin İstanbul temasları haftasonu da devam edecek. MHP lideri önce muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve hemşehri dernekleri ile bir araya gelecek.

Kaynak: AA, TRT Haber