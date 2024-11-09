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Gündem
TRT Haber 09.11.2024 18:26

MHP Genel Başkanı Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' eşliğinde eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.

Bahçeli, araçla gezerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını dinledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı

Bahçeli'nin Osmanlı tuğrası motifli ve adının yazılı olduğu anahtarlığı ve "B" harfi bulunan tespihi dikkati çekti.

Bahçeli'nin otomobille tur atarken çekilen görüntüler, partinin sosyal medya hesaplarından, "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" mesajı ile paylaşıldı.

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Devlet Bahçeli MHP Mustafa Kemal Atatürk
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