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TRT Haber 25.07.2024 18:38

MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başlamıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan MGK
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