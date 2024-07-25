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HABER GİRİŞ
25.07.2024 18:38
, 25.07.2024 18:49
SON GÜNCELLEME
25.07.2024 18:49
MGK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başlamıştı.
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