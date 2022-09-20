Hakkari’de geçen cumartesi günü özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, kaçmaya çalışan 1 terörist ise yapılan takiple yakalandı.

Operasyonla ilgili yeni detaylar ve kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Menfeze EYP'li saldırı için gelen ve etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde yapılan aramada, 1 glock marka tabanca, 4 el bombası, 2 kalaşnikof uzun namlulu silah, 10 şarjör, 2 termal şemsiye, yaşam malzemeleri, 1 sırt çantası, 2 palaska, dijital malzemeler ve örgütsel doküman çıktı. Ayrıca, 3 teröristin menfezdeki demir parmaklıkları açmak için çekiç ve levye kullandığı belirtildi.

Teröristler kamerada

Teröristlerin menfeze girerek EYP'li saldırı için yaptığı hazırlıklar da saniye saniye termal kameraya yansıdı.

Görüntülerde, 3 teröristin bir süre oyalandıktan sonra menfeze girdiği, saldırı için hazırlık yaparken bölgeye zırhlı araçla polis özel harekatın geldiği, zırhlı aracı gören teröristlerin bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde, gelen 3 terörist bir süre oyalandıktan sonra menfeze giriyor. Teröristler menfezde EYP'li saldırı için hazırlık yaparken bölgeye zırhlı araçla polis özel harekat ekipleri geliyor. Zırhlı aracı gören teröristlerin bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

Bakan Soylu: Sayı 3 eksildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu operasyonla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu. Bakan Soylu paylaşımında, "Teslim olun dediler, teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan 1 terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 eksildi, PÖH, Allah sizleri korusun" ifadelerini kullanmıştı.

Menfez ve köprüler 24 saat izleniyor

8 Ağustos tarihinde Hakkari- Şemdinli kara yolu üzerinde menfeze yerleştirilen EYP ile saldırı düzenlendiği, yapılan bu saldırının ardından güvenlik güçlerinin, bölgedeki önlemleri arttırarak menfez ve köprüleri kameralar ile izlemeye aldığı, geçen cumartesi günü de saldırı için gelen teröristlerin kameralara takıldığı öğrenildi.

24 saat esasıyla nöbet tutan güvenlik güçlerinin, menfez ve köprü çevrelerindeki olası durumlarda bölgeye hızlı bir şekilde intikal ederek, saldırıları önlediği bildirildi.