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TRT Haber 29.08.2023 09:44

Memur zammında gözler hakem kurulunda

Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinde son söz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Bugün dördüncü kez toplanacak olan kurulun kararını en geç perşembe günü açıklaması bekleniyor.

Memur zammında gözler hakem kurulunda

Toplu sözleşme görüşmelerinden kısmi uzlaşı çıktı. Genele ilişkin oransal maddeler için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na çevrildi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantılarına başladı. Kamu işvereni ve sendikalarla 3 görüşme gerçekleştirildi. Beklentiler ifade edildi, talepler bir kez daha dinlendi. Tarafların beklentilerinin değerlendirildiği toplantı 7 saat sürdü. Toplantıda hakem sürecine intikal eden maddeler değerlendirildi.

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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün 14.00 te tekrar toplanacak. Maddelerin oylamasına geçilecek. 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti bu hafta kararını açıklayacak. Karar oy çokluğuyla alınacak.

Memur zammında gözler hakem kurulunda

Kurulun kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. Süreç en geç 31 Ağustos Perşembe günü sonuçlanacak. Böylece memur ve emeklisinin 2024 ve 2025 yılı için zam oranları belli olacak.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ve ilgili sendikaların temsilcileri, 11 hizmet kolunun taleplerinin tamamında anlaşmaya vardı.

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