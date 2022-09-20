Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe daha indirildi.

Komandolar, Zap Vadisi'ndeki Mehmetçik Tepe'yi büyük ölçüde kontrol altına alarak örgütün stratejisini parçaladı.

PKK'nın hayat damarlarından olan bu tepe, teröristlerin tahkimat yaptığı önemli bir lojistik merkezdi. TRT Haber, operasyona ve bölgenin stratejik önemine dair dikkat çekici bilgilere ulaştı.

Zap Vadisi'ndeki en kritik tepe

Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlayan Pençe-Kilit operasyonunda önemli bir aşama kaydedildi. Zap Vadisi’nde devam eden operasyonda teröristler, Mehmetçik Tepe'ye yoğun olarak tahkimat yapıyordu. Örgüt son dönemde silah ve mühimmat sevkiyatını bu bölgeye gerçekleştiriyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri o cephaneliği ele geçirdi.

Tepe, Irak'ın Kuzeyinde, Çukurca’nın 25 km güneyinde bulunuyor. Zap Vadisi’ni kontrol eden kilit bir nokta olarak değerlendiriliyor. Hakim konumdaki bölge, Uzundere ve Güven Dağı’ndan gelerek Kazan Vadisi ile birleşiyor. Çukurca’ya uzanan alanların yanı sıra Zap Vadisi’ne giden yolu kontrol ediyor.

Tünellerde teröristlerin tedavi edildiği belirlendi

Bölgede birbiriyle bağlantılı, onlarca giriş ve çıkışın bulunduğu, metrelerce uzunluktaki tüneller ortaya çıkarıldı. Mehmetçiğin tek tek girdiği tünellerin yaşam alanı olarak kullanıldığı belirlendi. Bazı tünellerin girişlerinde demir kapı bulunuyor. Arama tarama faaliyetlerinde bir tünelde muayene odası olduğu, yaralı teröristlerin bu odalarda tedavi edildiği tespit edildi.

Zap Vadisi'ne 'kilit' vuruldu

Pençe-Kilit Operasyonu ile bölgede 380'nin üzerinde terörist ve 500'den fazla mağara ve sığınak imha edildi. Mehmetçik Tepe’nin büyük ölçüde kontrol alınmasıyla Zap Vadisi’ndeki terör üslerine ‘kilit’ vuruldu.