Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 19:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmet Aydın'ın abisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Çiftlik Bank soruşturmasında tutuklanan Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın gözaltına alındı. Birçok suçtan aranan Fatih Aydın'ı teslim almak üzere bir ekip Uruguay'a hareket edecek.
Fatih Aydın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.
Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatıldı.
Aydın'ı teslim almak üzere bir ekip, kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.
Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu.
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