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Gündem
TRT Haber 03.12.2023 17:13

Meclis'ten TikTok adımı

Sosyal medya fenomenleriyle ilgili soruşturmalar devam ederken,, Türkiye Büyük Millet Meclisi de harekete geçti.. Hazırlıkları yapılan torba yasa teklifi ile sosyal medyada faaliyet gösterenlerin gelirlerinin araştırılması, kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi amaçlanıyor...

Meclis'ten TikTok adımı
[Fotoğraf Arşiv : AP]

Son dönemde sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar gündemde.

Bazı isimler tutuklanırken, kara para soruşturmalarının kapsamı da genişletildi.
Süreç devam ederken fenomenlerle ilgili yeni düzenleme için de harekete geçildi..

Düzenleme torba yasa içinde yer alacak. Sosyal medyada faaliyet gösteren fenomenlerin gelirleri mercek altında olacak. Bu kişilerin kazançlarının kaynağı araştırılacak. Gelirlerinin tam olarak vergilendirilmesi sağlanacak.

Sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar getirilecek

Düzenlemeyle sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar da getirilecek.

Kurallara uyulmaması durumunda bu platformlara bant daraltma ile yayın ve reklam yasağının getirilmesi söz konusu olacak. Lisans iptaline kadar varacak yaptırımlar uygulanabilecek.

Torba yasa hazırlığı sürerken Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisini komisyona çağırdı.

Tik Tok temsilcisi, tartışılan uygulamalarla ilgili açıklamada bulunacak, milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.

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