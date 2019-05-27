Meclis Genel Kurulu'nda CHP ile MHP arasında tansiyon yükseldi. Nedeni CHP'ye yöneltilen "Atatürkçülük'ten uzaklaştınız" eleştirisiydi.

Tansiyonu AK Partili Özkan yatıştırdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eleştirilere şu yanıtı verdi:

"CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisi, tavrı ve onun ortaya koyduğu ilkelerle en ufak bir ters düşüşü bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmaz."

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de, Özel'in Cumhur İttifakı ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bülbül şunları söyledi:

"Siz Türkiye'nin aleyhinde olan bütün yapılarla beraber olup, uluslararası bütün yapıların yanında, Türkiye'nin aleyhinde, 15 Temmuz'dan sonraki tavırlarınız da dikkate alındığında kalkıp Türkiye'de her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir anlayışa laf atmaya ne haddiniz var."

Tartışmayı sonlandıran, AK Partili Cahit Özkan'ın birlik ve beraberlik vurgusu oldu:

"Yarın yeniden saldırılarla karşı karşıya kaldığımızda 15 Temmuz iradesi bu milletin birlik ve beraberliğinin geleceğe bir vücut olarak yürümesinin teminatı olmuştur."

Kaynak: TRT Haber

