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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Cevdet Yılmaz seçildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla boşalan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nu başkanlığına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken komisyon başkanlığı değişti.
Plan ve Bütçe Komisyonu başkanı olan Lütfi Elvan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığına atanmasının ardından seçim yapıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz, komisyonun yeni başkanı oldu.
Yılmaz, komisyondaki bütçe görüşmelerine başkanlık edecek.
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