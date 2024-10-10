"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, iddiaların aksine vatandaşların Lübnan'dan tahliye edilme sürecinde herhangi bir kavga çıkması ve kavgaya Lübnan askerlerinin müdahale etmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Lübnan'ın Beyrut şehrinden Türk vatandaşlarının tahliyesinin, Türkiye'den Beyrut'a 300 ton insani yardım malzemesi götüren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileriyle sorunsuz bir şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, öncelikle Türk vatandaşları olmak üzere, Türkiye'den talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesinin güvenli şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, tahliye sürecinde 878 Türk vatandaşı, 24 KKTC vatandaşı ve birinci derece yakınları dahil olmak üzere 966 kişinin Lübnan'dan tahliye edildiği ve gemilerin bu akşam Mersin Limanı'na varmasının beklendiği hatırlatıldı.