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TRT Haber 21.06.2025 06:26

Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 6 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri-Rütbesi-Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Kalecik - Seyit oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet Yurdcu Kafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3 Oğlu Zekeriye Yurdcu
Tefenni - Hasan oğlu 1314 (1898) doğumlu Er İbrahim Dumlupınar 135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük Oğlu Ali Dumlupınar
Emirdağ - Hasan oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet Çam Fırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5 Torunu Mustafa Çam
İstanbul - Nazif oğlu 1313 (1897) doğumlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus Süvari Alay 4, Bölük 1 Oğlu Ferruh Tezer Orus
Mucur - Abdullah oğlu 1301 (1885) doğumlu Er Mehmet (Şehit) 1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük Torunu Yaşar Özbay
Milas - Mehmet oğlu 1312 (1896) doğumlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya Alay 70, Tabur 2 Oğlu Korkmaz Sakarya
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