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Gündem
AA 29.08.2023 05:14

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Merzifon-Mehmet oğlu 1316 (1900) doğumlu Kıdemli Serçavuş (Başçavuş) Arslan Hasan Utabak 5'inci Kafkas Tümeni, 10. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük Oğlu Halil Süheyl Utabak
Kırşehir-Halil oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Salih Güner 8. Tümen, 189. Alay, 1. Tabur, 3. Bölük Oğlu Salih Güner
Şenkaya (Oltu)-Ali oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Adıgüzel Yıldız 3. Tümen, 8. Alay, 3. Makineli Tabur Kızı Elmas Sezer (Yıldız)
Ilgaz-Ahmet oğlu 1302 (1886) doğumlu Er Ahmetali Er 190. Alay, 1. Tabur Karargahı Etrafından Torunu Ahmet Er
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