AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu konusundaki iddialarına tepkisini sürdürdü.

"Ana muhalefet partisinin genel başkanının söylediği sözler Türkiye'ye hizmet etmez. Eğer bildiği bir şey varsa yani çok büyük bir iddiadır uyuşturucu parası Türkiye'ye getiriyor, kim getiriyor, nerede getiriyor. Bunları bilginiz, belgeniz varsa götürürsünüz savcılara verirsiniz sadece beni çağırsınlar mahkemeye söylerim demekle olmaz."

"İşsizlik oranları yüzde 9.8'ler seviyesine düştü"

Kurtulmuş, yeni ekonomi modelini de şu sözlerle değerlendirdi:

"Ekonomi sadece rakama bakarak değerlendirilemez. Şu anda baktığınız zaman Türkiye ekonomisi gerçekten fevkalade yüksek bir büyüme oranını yakalamıştır, çok güçlü bir ihracat kapasitesine sahiptir ve bu anlamda da işsizlik oranları %9.8'ler seviyesine düşmüş."

"Alım gücünü yukarı çekecek bir düzenleme olacak"

Kurtulmuş, asgari ücret konusunda ise bütçe disiplini içerisinde, alım gücünü yukarıya doğru çekecek bir düzenleme olacağını aktardı.

"Vatandaşlarımızın beklentilerin altında hiçbir adım atılmadı onu ifade etmek istiyorum. Bütçe disiplini içerisinde Türkiye'de vatandaşımızın alım gücünü yukarıya doğru çekecek bir düzenleme inşallah olacaktır."

