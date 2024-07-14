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TRT Haber 14.07.2024 05:48

KPSS maratonu başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuyla başladı. Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.

KPSS maratonu başladı
[Fotograf: AA]

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek-genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. 120 sorudan oluşan oturum için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS adayları için nüfus müdürlükleri açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugünkü sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin saat 14.30'a kadar açık bulundurulacağı belirtildi.

İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

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