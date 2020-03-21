Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında ciddi önlemler aldı. Bu önlemlerin bir tek amacı var: Virüsün daha fazla insana bulaşmasını engellemek... Tedbirlerin en önemli ayaklarından biri kuşkusuz hijyen. Ekipler sürekli temizlik ve ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Böylece virüsün yayılma hızı azaltılıyor. Virüse karşı verilen savaşta başarı elde etmek için bireysel çabalar da son derece önemli. En önemlisi de dışarı çıkan kişilerin, çeşitli hijyen kurallarına uyarak koronavirüsü evden uzak tutması.

Eve girince ilk iş olarak eller yıkanmalı

Bireysel olarak alınabilecek basit önlemler, koronavirüse karşı koruma sağlıyor. Son günlerde özellikle işe gitmek veya alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar virüsü evlerine taşıma kaygısı yaşıyor. Oysa bunu engellemek çok zor değil. Haydarpaşa Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, “Evde kalmanın hayati önem taşıdığı bugünlerde, zorunlu olarak dışarı çıkanlara ilk önerim, diğer bireylerle sosyal mesafeyi korumaları, en az 3-4 adım uzakta kalmaya dikkat etmeleri ve ellerini temiz tutmaları” diyor. İnan, dışarıdan gelindiğinde ilk yapılması gerekeni ise şöyle anlatıyor:

“Eve girer girmez ilk yapmamız gereken şey elimizi su ve sabunla iyice yıkamak. Çünkü dışarıda asansör ve kapı kollarıyla temas edilebiliyor. Biri öksürmüş, hapşırmış ya da kirli elleri ile buralara dokunmuş olabilir.”

Kıyafetler ayrı bir yere konulmalı

Önemli bir diğer uyarı da ayakkabılar ve kıyafetlerle ilgili. Doç. Dr. Asuman İnan, “Ayakkabılarla eve girilmemeli. Ayakkabı altlarının temizliğine dikkat etmek gerekir” uyarısını hatırlatıyor.

İnan, kıyafetlerle ilgili olarak ise “Dışarıda kullandığımız giysileri evde kullandığımız giysilerden ayırmak gerekebilir. Girişte bir dolap mutlaka vardır. En azından orada bekletebiliriz. Eğer bir yerlere sürtündüğümüzü, dokunduğumuzu, kıyafetlerimizin kirlendiğini düşünüyorsak balkon gibi açık bir alanda bekletebiliriz” diyor.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Sebze ve meyveler yıkanarak buzdolabına yerleştirilmeli

En fazla merak edilen sorulardan biri de alışverişten dönenlerinin aldıkları gıda malzemelerini yerleştirmeden önce yapması gerekenler. Doç. Dr. Asuman İnan, gıda ürünlerine virüs bulaşma ihtimalini şu şekilde değerlendiriyor:

“Bu, ihtimal olarak gerçekten zor ama yok değil. O yüzden aldığımız meyve ve sebzeyi yıkayıp ondan sonra buzdolabına yerleştirmek daha uygun olabilir. Kendi poşetlerimizi kullanmak da alışveriş sırasında gıdaların dışının kirlenmemesi için alınacak bir önlem olabilir. Paketli gıdalara virüsün bulaşması çok zor. Sizden önce birinin gelip hapşırmış, öksürmüş olması lazım. Kuşkulanıyorsak paketlerin en dış yüzeyi deterjanlı bir bezle ya da kolonyayla silinip, bekletildikten sonra yerine yerleştirilebilir.”

Cep telefonu temizliği önemli

Gün içinde herkesin en fazla temas ettiği kişisel eşya cep telefonları… Dolayısıyla virüsün bulaşma ihtimali olan eşyaların başında telefonlar geliyor. Bu nedenle cep telefonlarına ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Doç. Dr. Asuman İnan cep telefonları ile çantaları bir arada değerlendiriyor: “Mesela asansörün düğmesine, kapı koluna veya iş merkezlerindeki ortak alanlara dokunduk. Sonra cep telefonumuza, cüzdanımıza ve çantamıza dokunmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların paketli yiyeceklerden daha da büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Cep telefonları kolonya veya dezenfektan ile silinmelidir.”

Evler sık sık havalandırılmalı

Ve evlerin temizliği... Dışarıya çıkmamaya özen gösterdiğimiz şu günlerde ev temizliği de son derece önemli. Doç. Dr. Asuman İnan ev temizliğinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili olarak, “Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırmanın yanında yerleri deterjan ve çamaşır suyu eklenen su ile silmek önemli. Özellikle kapı kolları, elektrik düğmeleri, dolap kulpları ve musluk başları gibi çok sık dokunulan yerleri de aynı şekilde silmeyi öneriyorum” şeklinde konuşuyor.

