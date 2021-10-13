Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 08:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıda vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek.
Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.
Aşılama çalışmaları da toplantının gündeminde olacak.
Aşılananların oranının arttırılması için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.
Etiketler: Koronavirüs Bilim Kurulu Fahrettin Koca
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