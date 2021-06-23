Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak..

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Bakan Koca saat 19.00'da toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

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TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız" dedi.

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Vaka sayısı 6 bini geçti

Son 24 saatte 6 bin 143 yeni vaka, 565 yeni hasta tespit edildi. 57 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 565 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Aşı randevusunda yaş sınırı 25 yaşa indi

25 yaş ve üzerindeki gençlere ilk randevular bugünden itibaren verilecek.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. Gençlik salgına karşı harekete geçsin."

43 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nın "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 05.00 itibarıyla, birinci doz uygulanan kişi sayısı 29 milyon 164 bin 550, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 583 bin 818 oldu. Toplam yapılan aşı sayısı ise 43 milyon 748 bin 368'e yükseldi.

Böylece nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının ilk veya ikinci doz aşıları yapılmış oldu.