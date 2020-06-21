Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda, PKK’lı teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor.

Kahraman komandolar tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetleri de tüm hızıyla sürüyor.

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda sığınak Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timleri (METİ) tarafından tespit edilerek imha edildi.

Sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ve silah bulundu.

MSB, bulunan silahların görüntülerini de paylaştı.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet telsiz düzenekli EYP, Uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil), 1 Adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal şemsiye.