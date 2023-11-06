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Gündem
AA 06.11.2023 23:24

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar ile Guterres görüşmesinde, Yiğitler-Pile Yolu Projesi, Kıbrıs'a özel temsilci atanması ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Tatar, görüşmede Yiğitler-Pile Yolu Projesi güzergahında Rum ihlallerini Guterres'e aktardı ve ihlallerin bir an önce son bulmasını istedi.

Guterres'e Rum yönetiminin Yiğitler-Pile yolu ile ilgili çalışmaları sekteye uğratmaya çalıştığını anlatan Tatar, KKTC'nin gerginlik istemediğini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs'a kişisel bir temsilci ataması konusunu 2 yıllık dirençten sonra Rumlara kabul ettiren Guterres'i tebrik ettiğini belirtti.

Temsilcinin 6 aylığına atanacağını aktaran Tatar, temsilcinin vazifesinin, iki taraf arasında ortak zeminin olup olmadığını araştırmak olması gerektiğini vurguladı.

Tatar, Guterres ile bölgesel diğer konuları da ele aldıklarını bildirerek, "Gazze’de yaşanmakta olan insanlık trajedisinin bir an önce sonlandırılmasına yönelik olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, sivilleri hedef alan şiddetin son bulması gerektiğini ve Filistin halkının güvenliğini sağlayacak mekanizmaların bir an önce devreye sokulmasının elzem olduğunu değerlendirdiğimizi söyledim. İnsancıl koridor sağlanması konusundaki girişimlerini ve bu husustaki dirayetli duruşunu da takdir ettiğimizi de bu çerçevede kendisi ile paylaştım" ifadelerini kullandı.

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Ersin Tatar Antonio Guterres KKTC
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