Bakanlıktan yapılan açıklamada, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, altıncısı uygulanan kısıtlamaya vatandaşlar büyük oranda uyum sağladı. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandı.

Geçen hafta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.