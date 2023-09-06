Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.09.2023 15:15

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı

İspanyol emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.

Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliğine bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Şahıs, halihazırda Santander'de gözaltında tutuluyor.

İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakut hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Yakut hakkında 25 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarılmıştı.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan yapıcı tavır almıyor
16:10
Kırklareli'ndeki selin yaşandığı bungalov evlerin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı
15:58
ABD: Hindistan ve Çin gerginliğinin G20 Zirvesi'ni etkilememesi Pekin yönetimine bağlı
15:49
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de
15:09
Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
15:04
Finlandiya'daki kürk çiftliklerinde düzenli virüs kontrolü yapılacak
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
FOTO FOKUS
Selin vurduğu Halkalı Gümrüğü böyle görüntülendi
Selin vurduğu Halkalı Gümrüğü böyle görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ