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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'nın Seyhan ilçesinde yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin kente geldiğini belirledi.
Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Kırmızı BültenSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:57
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