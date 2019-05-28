CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Vatan'ın babasının kendisini ziyarete geldiğini belirterek, "Bir dedektif gibi olayları araştırarak adalet arıyor. Adaletin önünü tıkamak istiyorlar faillerin yakalanmasını engellemeye çalışıyorlar ama bu baba kızını katillerini arıyor." dedi.

Tüm yargı camiasına ve polislere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sizin göreviniz adaleti sağlamak. Bizler sonuna kadar takipçisi olacağız taki adalet gerçekleşinceye kadar." diye konuştu.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan 12 Nisan 2018'de evinin önünde ölü bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber