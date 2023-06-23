Kılıçdaroğlu: Ekrem bey görevine devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına aday olacağı iddiasını yanıtladı. "İstanbulluların oyuyla alınmış bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem" dedi.

İmamoğlu'nun görevine devam edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti;

Ben asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyuyla alınmış olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir anlamda yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Dolayısıyla Ekrem bey görevine devam etmeli midir? Yani elbette devam edecektir.

"22 ilçe ve büyükşehir meclis çoğunluğu alınır, sorun kalmaz"

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından CHP'de değişim söylemleri sürüyor. İstifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adaylığı yerine görevine devam etmesi gerektiğini söyledi.

"22 ilçe alınır büyükşehir belediye meclisi çoğunluğu da alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz. Kişiler gelirler, partiye de üye olabilirler."

"Parti içi tartışmalara girmem"

Parti içi tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, "Parti içi tartışmalara girmem bu bir genel başkana yakışmaz. Aralarında tartışabilirler. Eğer kişiler partilere, kendi partilerine saygı duyuyorlarsa bu tür tartışmalardan uzak dururlar. Bu tür tartışmaların yeri değildir. Biz yerel seçimlere odaklanmalıyız. Biz başarıyı nasıl elde edeceğimize odaklanmalıyız. Nerede eksiğimiz var onları süratle tamamlamalıyız." ifadelerini kullandı.