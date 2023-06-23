Parçalı Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.06.2023 11:47

Kılıçdaroğlu: Ekrem bey görevine devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin, "İstanbulluların oyuyla alınmış bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Ekrem bey elbette görevine devam edecektir" dedi.

Kılıçdaroğlu: Ekrem bey görevine devam edecek
[Fotograf: AA]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına aday olacağı iddiasını yanıtladı. "İstanbulluların oyuyla alınmış bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem" dedi. 

İmamoğlu'nun görevine devam edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti;

Ben asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyuyla alınmış olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir anlamda yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Dolayısıyla Ekrem bey görevine devam etmeli midir? Yani elbette devam edecektir.

"22 ilçe ve büyükşehir meclis çoğunluğu alınır, sorun kalmaz"

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından CHP'de değişim söylemleri sürüyor. İstifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adaylığı yerine görevine devam etmesi gerektiğini söyledi.

"22 ilçe alınır büyükşehir belediye meclisi çoğunluğu da alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz. Kişiler gelirler, partiye de üye olabilirler."

"Parti içi tartışmalara girmem"

Parti içi tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, "Parti içi tartışmalara girmem bu bir genel başkana yakışmaz. Aralarında tartışabilirler. Eğer kişiler partilere, kendi partilerine saygı duyuyorlarsa bu tür tartışmalardan uzak dururlar. Bu tür tartışmaların yeri değildir. Biz yerel seçimlere odaklanmalıyız. Biz başarıyı nasıl elde edeceğimize odaklanmalıyız. Nerede eksiğimiz var onları süratle tamamlamalıyız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Sıradaki Haber
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek
12:13
YÖK Başkanı Özvar: Prefabrik, barınma ve derslik inşaatları devam ediyor
12:01
İyi Parti'de kurultay yarın yapılacak
11:57
Çamaşır asarken epilepsi nöbetine yakalandı
11:51
Osmaniye'de ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı
11:50
Ankara'da 3,5 ton etil alkol ele geçirildi
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi
FOTO FOKUS
TRT'de bayramlaşma programı
TRT'de bayramlaşma programı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ