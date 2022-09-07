CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yeni Balık Hali ve İlçeler Terminali'nin açılış töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı. Kardeş kardeşi sorgulamaya başladı. Komşumuzu sorgulamaya başladık. Yetmiyor mu daha bu? Niye kucaklaşmıyoruz, niye helalleşmiyoruz, ille kavga mı edelim yani.

Milli Kurtuluş Savaşı sadece Türkiye'nin kurtuluşu değildir. Milli Kurtuluş Savaşı aynı zamanda bütün mazlum milletlerin kurtuluş savaşı olmuştur. Biz aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olduk. Şimdi kavganın zamanı değil beraber olmanın zamanı.

En taze balığın Ankara'da tüketildiğini belirten Kılıçdaroğlu, artık balıkların daha güzel bir ortamda tüketiciye sunulacağını söyledi.

Balığı tüketen Ankaralıların güzel bir ortamda balığın hazırlandığını, balığın satıldığını, müşteriye sunulduğunu görmeleri lazımdı. Eski hal gerçekten de sizin hakkınız değildi. Şimdi hakkınız teslim edildi. Gayet güzel uygar bir ortamda gelen ürünleri alacaksınız, onları tüketiciye hazırlayacaksınız. Ankaralılar alacaklar ve tüketecekler.