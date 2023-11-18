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DHA 18.11.2023 11:05

KDK, çocuk görüşme merkezlerinde iletişimi çeşitlendirmeyi önerdi

Kamu Denetçiliği Kurumu, çocuk görüşme merkezlerinde ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim vasıtalarıyla da ilişki kurabilmesinin sağlanması konusunda Adalet Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi.

KDK, çocuk görüşme merkezlerinde iletişimi çeşitlendirmeyi önerdi

Ağrı'da yaşayan baba, KDK'ya başvurarak, boşanma davasının devam ettiğini, eşi çocuklarını göstermediği için çocuk teslimine ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında çocukları ile görüşebildiğini bildirdi.

Başvurucu baba, görev yerinin başka ilde olması nedeniyle görüşmelere yıllık ve mazeret izinlerinde katılabildiğini, Ankara'da yaşayan çocuklarının yaşları küçük olduğu için şahsi telefonlarının da olmadığını belirtti.

Baba, bu nedenle çocuk görüşme merkezlerinde telefonla da görüşme imkanı sağlanmasını talep etti.

Başvurucu haklı bulundu

KDK kararında, başka ilde yaşayan ebeveynin, çocukla kişisel ilişki tesisi işleminde gerekli prosedürleri tamamlayabilmek için mesai saatleri içinde çalıştığı yerden iki haftada bir düzenli izin almasının da önemli bir soruna dönüşebildiği belirtildi.

İzin alamadığı için çocukla görüşmenin seyrelmesinin gündeme gelebildiği ve özellikle velayet sahibi ebeveyn ile diğer ebeveynin ayrı şehirlerde yaşaması durumunda sürecin daha da zorlaştığına dikkat çekildi.

Kararda, iletişim vasıtaları ile kişisel ilişki kurulmasına yönelik iş ve işlemlere ilişkin yönetmelikte ayrıntılı düzenleme yapılması halinde mahkeme kararlarında iletişim vasıtaları ile kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarına yer verilebileceği ve bu yöndeki uygulamanın gelişmesine katkı sağlanacağı belirtildi.

Sistem kolay, basit ve rahat olmalı

'Kişisel ilişki kurma hakkının' hem çocuklar hem de anne babalar için karşılıklı gerçekleştirilmesi gereken bir hak olduğu belirtilerek, çocuğun birlikte yaşamayacağı ebeveyni ile sürekli ve düzenli bir ilişki sürdürebilmesini teminen, iletişim vasıtaları ile kişisel ilişki kurulmasına ilişkin iş ve işlemlerin çocuk dostu olarak düzenlenen teslim mekanlarında yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bu ihtiyacın, mevzuat çalışmalarında dikkate alınması ve sistemin kolay, basit, rahat ulaşılabilir bir yapıda tasarlanmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması hususunda tavsiye kararı verildi.

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