Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider olacak.