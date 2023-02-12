Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket ettiğini duyurdu.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedildi.
Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider olacak.
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