Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Milatovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan ile sayısız görüşmesinin iki ülke ilişkilerine verdiği önemi ifade ettiğini belirten Milatovic, "Bu yıl Karadağ ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 145'inci yılını kutluyoruz. İki ülke arasında kurulan bu diplomatik ilişkiler sürekliliğin ve karşılıklı saygının göstergesidir" dedi.

Milatovic, "Türkiye bugün Karadağ'ın önemli bir NATO müttefiki ve partneridir. Türkiye'nin Balkanlar'daki yapıcı rolü ile bölgede istikrar ve refaha verdiği katkıyı takdir ediyoruz" diye konuştu.

Savunma alanındaki işbirliğinin yakın zamanda Karadağ'da açılacak Podgoritsa Askeri Ataşeliği ile daha da güçleneceğini ifade eden Milatovic, ekonomik ilişkilerin her yıl daha da geliştiğini söyledi.

Milatovic, "Türkiye'den doğrudan yatırımlar bu yıl 100 milyon avroya ulaşacak. 250 milyon avroya ulaşan dış ticaret hacmi de ekonomik ilişkilere verdiğimiz önemi göstermektedir" diye konuştu.

Karadağ'ı ziyaret eden Türk turist sayısının da her geçen yıl arttığına dikkati çeken Milatovic, "Türkiye, Karadağ'ın hem ekonomik hem de stratejik olarak en önemli ortaklarından biridir" dedi.

Milatovic, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür ederek, TİKA'nın 500'den fazla projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

Karadağ'ın siyasi öncelikleri arasında Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin bulunduğunu söyleyen Milatovic, "2028'e kadar AB'nin 28'inci üyesi olacağımıza inanıyorum. Bu süreçten önce ve sonra Karadağ, Türkiye ile her alanda ilişkilerini en güçlü şekilde sürdürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.