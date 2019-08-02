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Kamu işçilerinin ikramiye alacağı tarihler belli oldu
02 Ağustos 2019 Cuma 06:19 - Son Güncelleme 02 Ağustos 2019 Cuma 07:18
Kamu işçilerine verilecek ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararına göre, kamu işçilerine verilen 1 maaş tutarında ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustosta yapılacak.
İkinci yarısının ödemesi ise 13 aralık 2019'da yapılacak.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: TRT Haber
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