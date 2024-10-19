Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 14.41'de yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Dulkadirioğlu ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 10.53 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kentte herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken evlerinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokak ve caddelere çıktı.

"Bölgede ekipler saha taramalarına başladı"

İlk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, bölgede an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek, "Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.