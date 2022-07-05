Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker, kasten öldürme suçundan müebbet hapse çarptırılmış, ancak ceza indirimlerle 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirtti. Yerel mahkemenin kararını bozdu.

Tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti.

Sanık Şeker'e söz verildi

Bu kararın ardından Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Söz verilen sanık Şeker, "Ben oraya kadının yardıma ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm için gitmiştim. Bıraksaydı, evime gidecektim. Yanından uzaklaşmışken maktul bana saldırdı, boğazıma sarıldı. O an bilincimi kaybedeceğimi düşündüm. Olay nedeniyle pişman ve üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savcının indirim ve tahliye talebi reddedildi

Savcı son mütalaasında, daha önceki verdikleri mütalaayı tekrar ettikleri, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve sanık Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Savcının talebi reddedilip dosya karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, 12,5 yıl olan cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.